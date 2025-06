DOR DE CABEÇA

Dupla de jogadores do Bahia passa por cirurgia e vira desfalque

Erick pode ficar fora por até quatro meses, enquanto Iago deve voltar bem antes

Erick e Iago Borduchi passaram por cirurgia, na última quarta-feira (4). O volante sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e deve ser desfalque de três a quatro meses. Já o lateral, corrigiu fratura no nariz e não deve demorar muito para voltar à ação, mas ficará de fora do duelo contra o Náutico, neste sábado (7), na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. >

Erick se lesionou no aquecimento para o duelo contra o Paysandu, no dia 21 de maio, no qual seria titular, mas foi cortado por conta do problema físico. Vale lembrar que ele é o terceiro jogador com mais gols pelo Bahia na temporada, com sete bolas na rede, atrás apenas de Willian José e Pulga.>