DESEJADO

Já vai embora? Atacante do Bahia aparece em lista de possíveis reforços do Real Madrid

Clube espanhol planeja contratar um centroavante com baixo custo para a próxima temporada

O centroavante Willian José, do Bahia , está na lista de possíveis reforços do Real Madrid, da Espanha, para a próxima temporada. Segundo o jornal espanhol AS , o jogador está sendo considerado pelo clube merengue como uma opção de baixo custo para ser reserva da equipe, como o espanhol Joselu foi em 2023/24.>

Além de Willian José, outros nomes no radar seriam do bósnio Ante Budimir, do Osasuna, e do brasileiro Roberto Firmino, do Al-Ahli. A inclusão do jogador do Esquadrão na lista ocorre pela vasta experiência do atacante com o futebol espanhol, além de ter passado pelo próprio Real Madrid.>