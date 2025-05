SÉRIE A

Com dois gols de Willian José, Bahia vence o São Paulo e volta ao G6 do Brasileirão

Tricolor supera eliminação na Libertadores e sai da Fonte Nova com mais três pontos na tabela

Monique Lobo

Publicado em 31 de maio de 2025 às 20:31

Willian José fez os dois gols do tricolor na partida Crédito: Marcio Roberto/ Estadão Conteúdo

O Bahia mostrou que a eliminação na Copa Libertadores da América está superada. Na noite deste sábado (31), o Esquadrão recebeu o São Paulo, na Arena Fonte Nova, pela Série A do Brasileirão, e venceu por 2x1, gols marcados pelo atacante Willian José, ambos no 2º tempo. Luciano fez o tento de honra dos visitantes. Com o resultado, o tricolor subiu para a 5ª posição na tabela do campeonato. >

Agora, a equipe dá uma pausa no nacional e foca na Copa do Nordeste, afinal, serão dois jogos em sequência para encerrar a primeira fase do torneio. O primeiro será quarta-feira, às 19h, contra o Confiança, no estádio Batistão, em jogo atrasado da 5ª rodada. Depois, no próximo sábado, às 17h30, o Esquadrão mede forças com o Náutico, em casa. O próximo duelo pela Série A será no 12 de junho, diante do Red Bull Bragantino, como visitante. >

O jogo>

O tricolor entrou em campo com o objetivo de acabar com a desconfiança após se despedir da Libertadores no meio da semana. Como estratégia, o técnico Rogério Ceni promoveu o retorno do atacante Ademir ao time titular, atuando assim com três atacantes. Ao lado dele, os escolhidos foram Erick Pulga e Willian José. >

Os primeiros 15 minutos foram de muito estudo entre as equipes, com ligeira vantagem azul, vermelha e branca. Apesar da maior posse de bola – quase 70%, os donos da casa esbarravam em um velho problema: definir as jogadas. Enquanto isso, o rival paulista só aguardava para dar o bote no contra-ataque. E foi assim que Ryan Francisco saiu de cara com Marcos Felipe aos 18 minutos, mas chutou para fora. >

A resposta do Bahia veio aos 31 minutos. Em boa arrancada, Ademir sofreu a falta. Na cobrança, Willian José exigiu bonita defesa do goleiro Rafael. Logo depois, uma verdadeira blitz tricolor. Após cruzamento na área, Willian José testou com força e o goleiro espalmou. No rebote, Jean Lucas acertou o pé da trave e a redonda ainda sobrou para Erick Pulga chutar por cima. Uma chance incrível perdida. >

Dali pra frente, a partida esfriou um pouco e só voltou a ter emoção nos acréscimos da primeira etapa. Após receber passe de Éverton Ribeiro, Caio Alexandre chutou da entrada da área, a bola desviou na defesa e passou raspando a trave paulista. >

Segundo tempo>

Os dois times voltaram do intervalo sem alterações. O início foi truncado, com faltas e reclamações dos dois lados. Mas quando o Bahia colocou a bola no chão, a rede enfim foi balançada. >

Erick Pulga roubou bola no meio-campo e avançou em velocidade pela esquerda. Na entrada da área, tocou para Jean Lucas e recebeu de volta. Cruzamento na área certeiro para Willian José, de cabeça, acertar o canto do goleiro e abrir o placar: 1x0, aos 7 minutos. >

O tricolor teve a chance de ampliar pouco tempo depois, quando Erick Pulga apareceu livre de marcação, driblou o goleiro Rafael e chutou desequilibrado para fora. Logo depois, Rogério Ceni promoveu três mudanças. Acevedo, Michel Araújo e Kayky entraram nos lugares de Caio Alexandre, Éverton Ribeiro e Ademir, respectivamente. >

As mudanças surtiram efeito imediato. Kayky atacou o espaço vaziou na área e, depois de dois dribles, foi derrubado. Pênalti marcado. Na cobrança, Willian José pegou a bola e deslocou o goleiro com categoria, aos 27 minutos. Pouco tempo depois, o camisa 12 saiu de campo ovacionado para dar lugar a Lucho Rodríguez. >

Só que aos 37 minutos um pênalti foi marcado para os visitantes após Jean Lucas derrubar Lucas Ferreira dentro da área. O árbitro Anderson Daronco precisou da ajuda do VAR para confirmar a infração. Luciano cobrou e diminuiu, aos 39 minutos. Mas não dava tempo para mais nada. O tricolor conseguiu segurar a pressão do adversário e confirmou o triunfo dentro de casa. >

Ficha técnica: Bahia 2x1 São Paulo – 11ª rodada da Série A do Brasileirão 2025>

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto (Santi Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Éverton Ribeiro (Michel Araújo); Ademir (Kayky), Willian José (Lucho Rodríguez) e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni >

São Paulo: Rafael, Cédric (Ferraresi), Sabino e Wendell (Lucca); Bobadilla, Pablo Maia (Rodriguinho), Enzo Díaz e Lucas Ferreira (Henrique); Luciano e Ryan Francisco. Técnico: Luis Zubeldía >

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador>

Gols: Willian José, aos 7 e 27, e Luciano, aos 39 do 2º Tempo>

Cartão Amarelo: Kayky; Luciano e Rodriguinho>

Público: 40.726 pagantes>

Renda: R$ 1.512.747,00>