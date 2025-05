REAJUSTAR O FOCO

Após eliminação, Everton Ribeiro enaltece campanha do Bahia na Libertadores: 'Voltar ano que vem'

Esquadrão terminou em 3º do grupo F e vai disputar os playoffs da Copa Sul-Americana

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de maio de 2025 às 23:57

Everton Ribeiro em Internacional x Bahia, pela Copa Libertadores Crédito: Rafael Rodrigues / EC Bahia

A jornada do Bahia na Copa Libertadores em 2025 chegou ao fim nesta quarta-feira (28) após o Bahia ser superado pelo Internacional por 2x1 no Beira-Rio. Os gols foram marcados por Jean Lucas, para o Esquadrão, Vitinho e Borré, para os gaúchos. Na saída de campo, o meia Everton Ribeiro lamentou a eliminação na competição internacional, mas celebrou a campanha do clube no torneio.>

"Acredito que fizemos uma boa Libertadores. Expectativa por fazer bons jogos. Infelizmente os erros em um torneio assim cobram caro. Erros não só individuais como coletivos. Experiência que a gente não gostaria de passar. Acho que depois de um tempo fora, colocar o Bahia aqui foi um passo. É seguir nos nossos objetivos e trazer o Bahia para essa competição ano que vem", disse.>

A partida, válida pela 6ª rodada do grupo F, contou com dois times preocupados com a possibilidade de eliminação na competição, o que se refletiu em um primeiro tempo com poucas chances de gol. O placar zerado só foi modificado no segundo tempo, quando o Bahia abriu o placar com o volante Jean Lucas. Não demorou cinco minutos para Vitinho empatar a partida no Rio Grande do Sul. No final, Borré deu números finais.>

Com o resultado do outro jogo do grupo, o Bahia termina sua participação na 3ª posição, com sete pontos. A colocação faz com que os tricolores continuem sua caminhada internacional na Copa Sul-Americana, onde disputará os playoffs contra um dos times que terminou em 2º na competição. >

Fica esse consolo para a gente. Temos que seguir firmes e continuar nos campeonatos que temos pela frente Everton Ribeiro Jogador do Bahia