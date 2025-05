CAPACITAÇÃO

Esporte Clube Bahia abre 100 vagas de treinamento para mulheres empreendedoras

Projeto “DNA Empreendedoras – Mulheres de Aço”, que acontece no dia 13 de junho

Monique Lobo

Publicado em 28 de maio de 2025 às 19:46

Projeto oferece 100 vagas divididas em dois turnos Crédito: Divulgação

Torcedoras e sócias do Bahia que querem iniciar no empreendedorismo vão poder participar do evento “DNA Empreendedoras – Mulheres de Aço”, que acontece no dia 13 de junho, a partir das 8h, na nova sede da Associação do Esporte Clube Bahia, no Caminho das Árvores. >

Realizado pela Associação do Esporte Clube Bahia, em parceria com o Centro de Tecnologia e Inovação Casa dos Sete, o projeto vai abordar temas como o uso da inteligência artificial para empreender e como usar e potencializar as redes sociais nas vendas de produtos no mundo digital. >

De acordo com o programa social do Esporte Clube Bahia, a ação tem como objetivo empoderar mulheres por meio do acesso ao conhecimento, ferramentas digitais e criar oportunidades de geração de renda.>

A programação do evento realizado na nova sede da associação do clube, localizada no Edifício Catabas Empresarial, na Avenida Tancredo Neves, 1.672, sala 201, vai ser dividida em duas turmas. Um das turmas é pela manhã, entre 8h e 12h, e a outra é à tarde, entre 13h30 e 17h. As vagas são limitadas a 50 mulheres por turno, totalizando 100 participantes. >

Para participar, basta se inscrever através do formulário que está disponível na bio do perfil do instagram do Esporte Clube Bahia (@ecbahiaassociacao) e no perfil do instagram do Centro de Tecnologia e Inovação Casa dos Sete (@cticsete). Quem realizar a capacitação completa receberá certificado de participação ao final. >