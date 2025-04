PARA JOVENS E ADULTOS

Programa oferece 3 mil vagas de capacitação profissional gratuita na Bahia; veja áreas de atuação

Iniciativa foi lançada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e pelo Sesi nesta quinta-feira (10)

O evento de lançamento do programa aconteceu na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), no Stiep, e contou com a presença de autoridades, como o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do superintendente de Educação do SESI, Wisley Pereira, além do presidente da Fieb, Carlos Henrique Passos. >