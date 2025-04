OPORTUNIDADE

Polícia Militar abre concurso com salários de até R$ 9 mil para nível médio

Vagas são para São Paulo

Para se candidatar é necessário acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do processo seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 150. Doadores de sangue terão isenção. >

No momento da inscrição, o candidato pode selecionar o município onde realizará as provas: Araçatuba; Bauru; Campinas; Piracicaba; Presidente Prudente; Ribeirão Preto; Santos; São José do Rio Preto; São José dos Campos; São Paulo; ou Sorocaba.>