NO AEROPORTO DE SALVADOR

Receita Federal apreende 60 canetas de Mounjaro avaliadas em R$ 300 mil

Somente em 2025, cinco mil canetas do medicamento foram apreendidas em aeroportos brasileiros

A Receita Federal apreendeu 60 canetas do medicamento Mounjaro no Aeroporto Internacional de Salvador, na mochila de um passageiro de 21 anos, na noite de quarta-feira (23). De fevereiro de 2024 até a publicação desta matéria, onze mil canetas do medicamento foram apreendidas nos aeroportos brasileiros – cinco mil foram apreendidas neste ano. >