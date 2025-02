ATENÇÃO

Sociedades médicas alertam para riscos de usar Ozempic e Mounjaro manipulados

"Há uma busca por 'fórmulas mágicas', mas a obesidade é uma condição crônica e não se resolve apenas com a utilização de uma caneta injetável", diz médico

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso) emitiram uma nota conjunta, nesta terça-feira (4), alertando para os riscos do uso de versões manipuladas ou alternativas das canetas injetáveis Ozempic e Mounjaro. A preocupação das entidades é que essas versões, que contêm substâncias como semaglutida e tizerpartida, não passam pelos processos rigorosos necessários para garantir a segurança e a eficácia dos medicamentos. >

A nota destaca que as versões alternativas ou manipuladas podem não atender aos padrões de esterilidade e estabilidade exigidos. "O uso dessas versões tem se tornado uma prática crescente, preocupante e perigosa", afirmam, ressaltando a falta de testes científicos e regulatórios que comprovem a eficácia, segurança e pureza dos produtos. Isso pode colocar a saúde dos usuários em risco, já que esses medicamentos não passam pelos testes de bioequivalência necessários.>

Relatos de problemas em versões manipuladas documentados pela FDA (Food and Drug Administration), entidade dos EUA equivalente à Anvisa, mostram que, além de doses incorretas, podem ocorrer contaminações e substituições de substâncias, aumentando os riscos. "Versões vendidas por sites, redes sociais ou WhatsApp aumentam o risco de adulteração, contaminação e ineficácia por desestabilização térmica", afirmam as entidades.>

Clayton Dornelles, diretor da SBEM, explicou para O Globo que o uso de dosagens irregulares dos análogos do GLP-1 e GIP pode gerar efeitos colaterais gastrointestinais, como diarreia e refluxo. Ele também alerta para o risco de contaminação: "As canetas injetáveis precisam ser estéreis, sem contaminantes. Já encontramos casos de semaglutida ilegalmente misturada com insulina, o que pode levar à hipoglicemia grave.">