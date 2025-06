EXCLUSIVA

Silvana Oliveira é demitida da Rádio Sociedade após anos no comando do 'Conexão'; novo gestor já está definido

Jornalista foi desligada nesta sexta (27) após 8 oito anos na casa

A jornalista Silvana Oliveira não integra mais o time da Rádio Sociedade da Bahia. Conhecida pela condução firme no programa "Conexão Sociedade" e pela atuação como gestora de jornalismo na casa, ela foi desligada da emissora nesta sexta-feira (27) após 8 anos. A informação foi confirmada pela Rádio Sociedade em nota exclusiva enviada ao CORREIO.>

No comunicado, a Rádio agradece a contribuição de Silvana ao longo de todos esses anos e deseja sucesso para a trajetória da jornalista. "Ao longo de 8 anos de dedicação, Silvana atuou como gestora de jornalismo e também como apresentadora do programa Conexão Sociedade, contribuindo deforma decisiva para a consolidação da credibilidade e relevância da rádio junto ao público baiano, com foco na pluralidade de opiniões e responsabilidade social", disse a empresa.>