FAMOSOS

Solteira, Fernanda Paes Leme diz que não quer mais namorar: 'Transando no primeiro encontro'

No podcast "O Grande Surto", atriz abre o jogo sobre liberdade sexual após fim de noivado

Fernanda Paes Leme (42) está vivendo uma nova fase e não quer saber de rótulos. No mais recente episódio do podcast O Grande Surto, que comanda ao lado de Giovanna Ewbank, a atriz e apresentadora foi sincera ao afirmar que está completamente desapegada de relacionamentos sérios e aberta a viver o agora.>

"Estou transando no primeiro encontro mesmo, porque não quero mais namorar", declarou. Segundo ela, essa liberdade sexual faz parte de um momento de autoconhecimento e de viver sem cobranças. “Cada um tem seu jeito de se relacionar. Tem mulher que é demissexual, tem gente que acha que não pode transar de cara... Eu já estou em outra vibe.”>

A atriz ainda comentou sobre o término do seu último relacionamento com o empresário Vitor Sampaio, com quem estava noiva desde 2022. Os dois colocaram um ponto final na relação meses após o nascimento da filha Pilar. Segundo Fernanda, o fim foi tranquilo e conversado, o que diminuiu a sensação de luto que muitas pessoas enfrentam ao encerrar um ciclo amoroso.>