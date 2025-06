REAL OU IA?

Humorista baiano viraliza com vídeos imitando IA e conquista a web

Will Forlan conquistou milhares de visualizações ao imitar vídeos gerados por inteligência artificial

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de junho de 2025 às 16:34

Will Forlan viraliza com vídeos imitando inteligência artificial Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O humorista baiano Will Forlan conquistou a internet ao imitar, de forma bastante parecida, vídeos gerados por inteligência artificial (IA). Também conhecido por criar conteúdo com IA, ele surpreendeu os seguidores ao levar a imitação para outro nível, viralizando nas redes sociais com suas performances.>

Com vídeos que fazem graça da popularidade das IAs, Forlan conseguiu gerar um debate divertido nas plataformas, fazendo com que seus seguidores se perguntassem: "É IA ou é Will imitando IA?". Comentários como "BR ensinando para IA como se faz IA" e "a IA pode dominar os povos, mas aqui quem domina somos nós" refletiram o entusiasmo dos internautas com as imitações feitas por Will.>

O humorista, que é natural de Itabuna, na Bahia, tem dois vídeos principais imitando IA, com um deles acumulando 4,5 milhões de visualizações no TikTok e quase 3 milhões no Instagram. A repercussão de seus vídeos foi tão grande que famosos como a cantora Marvvila, ex-BBB Raquele Cardozo e o jogador Léo Pereira não resistiram e comentaram, se divertindo com a autenticidade e criatividade de Will.>