NOVELA DAS 18H

Confira o resumo completo do capítulo de 'Garota do Momento' desta quarta-feira (25)

Na reta final, capítulo desta quarta-feira (25) promete fortes emoções e encontros decisivos

No capítulo de hoje (25), Clarice enfrenta Maristela em um embate direto. Enquanto isso, Beatriz e Beto dão início à montagem de seu aguardado filme, selando o projeto que simboliza sua nova etapa juntos. O clima de celebração se espalha com o casamento de Glorinha e Ulisses, marcado por emoção e surpresas, principalmente após a bolsa de Iolanda romper e ela dar à luz, acompanhada de Ana Maria e Arlete.>

A sequência de momentos tocantes continua com Ulisses conhecendo o filho e se emocionando, e Beatriz convidando Basílio para ser padrinho de seu casamento com Beto. Em outro núcleo, Celeste se comove ao receber uma carta de Bia, e logo em seguida dá à luz seu bebê com Edu.>