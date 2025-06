INTERNACIONAL

Grávida com morte cerebral é mantida viva e bebê nasce em cesárea de emergência

Bebê nasceu prematuro, aos seis meses de gestação após Adriana Smith ser mantida viva por conta de leis antiaborto

Uma história comovente comovente vinda da Geórgia, nos Estados Unidos, tem chamado a atenção internacional: a americana Adriana Smith, de 31 anos, deu à luz enquanto estava com morte cerebral declarada. O bebê, chamado Chance, nasceu prematuramente por cesariana de emergência na última sexta-feira (13), com cerca de seis meses de gestação e apenas 850 gramas. Agora, o pequeno luta pela vida em uma UTI neonatal. >

Adriana foi internada em fevereiro de 2025 após sentir uma forte dor de cabeça. Inicialmente tratada como um mal-estar comum, a situação evoluiu rapidamente. No dia seguinte à primeira consulta médica, ela retornou ao hospital com dificuldade para respirar. Foi então diagnosticada com coágulos sanguíneos no cérebro e, pouco depois, teve morte cerebral declarada.>