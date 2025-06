INUSITADO

'Octomãe': conheça a história real da mulher que deu à luz 8 bebês de uma só vez

Após 16 anos fora dos holofotes, Natalie Suleman quebra o silêncio e revela os bastidores de uma das gestações mais famosas da história

Você já imaginou dar à luz oito bebês de uma só vez? Em 2009, Natalie Suleman, uma americana então com 33 anos, viveu esse momento que parece saído de um roteiro de ficção. Ela ficou mundialmente conhecida como "Octomom" (ou "Octomãe", em português), após o nascimento dos óctuplos que se juntaram aos outros seis filhos que ela já tinha. >

A gestação múltipla causou comoção, debates éticos e manchetes internacionais. Natalie se tornou uma figura pública controversa: ao mesmo tempo em que inspirava admiração pela força, era criticada por suas decisões. Agora, 16 anos depois, ela retorna ao centro das atenções com um novo propósito: contar sua versão dos fatos. Sua história virou filme, A Octomãe, lançado recentemente no canal Lifetime na América Latina.>

Durante coletiva com jornalistas, Natalie se mostrou serena e determinada a ressignificar sua imagem. "Durante anos, minha história foi contada por outros. Chegou a hora de eu mesma narrar minha verdade", disse.>

Quem é Natalie Suleman?

Na época da gestação, Natalie era mãe solo, estava desempregada e morava com os pais. Ela já havia passado por tratamentos de fertilização para ter seus primeiros filhos e, ao buscar um novo procedimento, acabou engravidando dos oito bebês, o que não foi, segundo ela, planejado.>

Natalie afirma que havia combinado com seu médico, o controverso Dr. Michael Kamrava, a transferência de seis embriões, como já havia feito antes. No entanto, segundo ela, o profissional teria implantado 12 embriões, alegando que os primeiros poderiam não ter se fixado devido a contrações uterinas. O caso gerou polêmica e levou à cassação da licença médica de Kamrava por má conduta.>

Do estrelato ao silêncio

Com o nascimento dos óctuplos: Isaiah, Josiah, Noah, Nariya, Natalie, Maliya, Makai e Jeremiah, Natalie foi alçada à fama. Participou de programas de TV, virou capa de revistas e foi tema de debates sobre ética médica, maternidade e exposição na mídia. Ela também enfrentou dificuldades financeiras e, em determinado momento, recorreu à produção de conteúdo adulto para sustentar os filhos, algo que, mais tarde, causaria novos julgamentos.>

Mas com o passar dos anos, Natalie se afastou dos holofotes. Preferiu focar na criação dos filhos e no equilíbrio emocional da família. Hoje, com os óctuplos prestes a completar 17 anos, ela relata que todos são saudáveis, estudantes aplicados e vivem uma rotina disciplinada, longe da exposição midiática.>