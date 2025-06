EMOCIONANTE

Carta psicografada da namorada de Cristiano Araújo descreve acidente e chegada ao plano espiritual

Texto atribuído à jovem morta no mesmo acidente que o cantor emociona fãs com detalhes da despedida

Fernanda Varela

Publicado em 17 de junho de 2025 às 15:52

Cristiano Araújo e Allana Crédito: Reprodução

Uma suposta carta psicografada atribuída a Allana Moraes, namorada de Cristiano Araújo, vem chamando a atenção de fãs do cantor nas redes sociais. Publicado pelo canal “Psicografias” no YouTube, o texto teria sido recebido por um médium e traz detalhes emocionais sobre os últimos momentos da jovem e sua chegada ao plano espiritual.>

Cristiano Araújo e Allana 1 de 4

Allana morreu aos 19 anos no mesmo acidente de carro que matou o sertanejo, em 24 de junho de 2015, na BR-153, entre Morrinhos e Pontalina, em Goiás. Cristiano Araújo tinha 29 anos.>

Na mensagem, a jovem descreve o clima da madrugada do acidente. “Era madrugada e a estrada parecia um túnel de luzes correndo ao contrário. Eu me lembro do som da risada dele, a música tocando baixo e o calor da sua mão tocando a minha”, diz um trecho.>

Segundo o relato, ela se sentia feliz e plena naquele momento. “Naquela noite, eu me sentia plena. A música e o amor se misturavam. Eu me sentia amada, viva e grata. Se tudo acabasse agora, eu me sentiria feliz”, afirma.>

A carta também aborda o instante da morte e a transição para o plano espiritual. “Ao lado dele, atravessei para o outro lado da vida. Foi tudo muito rápido e, ao mesmo tempo, uma eternidade. Senti um estalo, um deslocamento. O som do mundo se silenciou.”>

Em outro trecho, Allana relata a sensação de se ver fora do corpo. “De repente, vi meu próprio corpo. Distante. Me vi caída, o desespero dos que se aproximavam. Mas o que me impressionou não foi o medo, foi o amor.”>

O texto termina com uma mensagem de aceitação e serenidade. “Uma paz indescritível tomou conta de mim. Não era fim, era começo. Senti como se uma brisa suave me envolvesse, uma presença acolhedora ao meu lado. Não estava sozinha. Uma luz suave me chamava.”>