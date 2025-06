COMPRARIA?

Robô de cozinha com mais de 20 funções começa a ser vendido em Salvador; veja como funciona

O garoto propaganda da marca é o nutricionista Daniel Cady

Fernanda Varela

Publicado em 17 de junho de 2025 às 15:38

TM6 da Thermomix Crédito: Divulgação

Equipamento de cozinha de origem alemã conhecido por reunir mais de 20 funções em um só aparelho, a Thermomix chegou oficialmente a Salvador. A partir deste mês, o público da capital baiana já pode ter acesso ao produto com demonstrações presenciais, eventos de lançamento e suporte técnico local.>

O garoto propaganda da marca é o nutricionista Daniel Cady, que participou de um evento no Hotel Fasano para anunciar a expansão da empresa para Salvador, ao lado dos representantes da marca no Brasil. Até então, a Thermomix estava disponível apenas em São Paulo e Belo Horizonte.>

O modelo mais recente da linha, o TM7, traz tela sensível ao toque de 10 polegadas, conectividade com a plataforma Cookidoo, que tem cerca de 400 mil receitas, e novas funções de preparo, como cozimento com panela destampada para dar mais textura aos alimentos. O aparelho permite desde tarefas básicas, como picar e misturar, até processos mais complexos, como cozinhar a vapor, fermentar, dourar e pesar os ingredientes. É possível preparar até três refeições simultaneamente no equipamento.>

Segundo a empresa, o lançamento na cidade faz parte de um plano de expansão da marca no Nordeste. "Nossa ideia é aproximar o público da Thermomix, com demonstrações práticas e aulas que mostrem como o equipamento pode facilitar o dia a dia na cozinha", informou a assessoria da THM do Brasil.>

Os eventos de apresentação estão programados para acontecer em espaços gastronômicos de Salvador, com a presença de consultores especializados. Os interessados poderão testar o funcionamento da Thermomix antes de efetuar a compra.>

O preço do equipamento no Brasil gira em torno de R$10 mil, com possibilidade de parcelamento em até 24 vezes. Além da venda direta, a empresa promete oferecer suporte técnico e workshops de capacitação na capital baiana.>