SUSTO!

Humorista cai em buraco no 'Acerte ou Caia', da Record, e é levado de ambulância

Humorista Bolachinha despencou do alçapão do programa e precisou de atendimento médico imediato

Uma gravação do programa Acerte ou Caia, apresentado por Tom Cavalcante na Record, terminou em susto e correria nos bastidores nesta segunda-feira (16). O humorista cearense Bolachinha, nome artístico de Paulo Sérgio Miranda de Barros, sofreu um acidente ao cair no alçapão do cenário e acabou se machucando. >