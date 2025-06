DOENÇA

Anitta revela que está com uma infecção bacteriana grave; shows foram cancelados

Cantora diz que tratamento é lento

A cantora Anitta, de 32 anos, usou as redes sociais na noite de segunda-feira (16) para explicar o motivo do cancelamento de sua participação no São João de Campina Grande, na Paraíba. Segundo a artista, ela está enfrentando uma infecção bacteriana grave e precisou iniciar um tratamento com antibióticos intravenosos.>