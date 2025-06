FEBRE NA INTERNET

Virgínia lança nova loja da We Pink em shopping de Salvador; veja o local

Influenciadora bomba nas redes e agora invade o Parque Shopping Bahia com quiosque de maquiagens, skincare e perfumes

Atenção, fãs de beleza e seguidores de Virgínia Fonseca: a marca Wepink acaba de desembarcar com tudo no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, e promete virar ponto de encontro dos apaixonados por skincare, maquiagem e fragrâncias badaladas nas redes sociais. >

A influenciadora, que coleciona milhões de seguidores e hits de vendas, agora marca presença no Piso L1 do shopping com um quiosque que tem tudo para bombar. “A chegada da Wepink à Região Metropolitana de Salvador é mais do que uma novidade: é uma experiência próxima com uma marca que conquistou o Brasil digital”, afirma Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia.>