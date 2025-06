SAÚDE

Noivo de Juliette é internado com complicações no fígado e revela estado de saúde

Kaique Cerveny, atleta de crossfit e noivo da ex-BBB, tranquilizou fãs após internação por alterações nas enzimas hepáticas

Kaique Cerveny, 26 anos, noivo da cantora e ex-BBB Juliette Freire, foi internado no último domingo (15) após apresentar alterações nas enzimas do fígado. O atleta de crossfit usou as redes sociais na segunda-feira (16) para atualizar o estado de saúde e tranquilizar os seguidores. >

“Internei ontem com algumas enzimas do fígado bem altas... Sigo bem, mas ficarei de olho alguns dias”, escreveu Kaique, ao compartilhar uma foto do hospital nos stories do Instagram.>