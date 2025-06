LUTO NO CINEMA

Morre David Hekili Bell, ator de Lilo & Stitch, duas semanas após estreia do filme

Ator participou do live-action da Disney e teve sua morte anunciada pela irmã nas redes sociais

David Hekili Kenui Bell, ator que participou do live-action de Lilo & Stitch, morreu apenas duas semanas após a estreia do longa da Disney. A informação foi confirmada por sua irmã, Jalene Kanani Bell, em uma publicação nas redes sociais na segunda-feira (17). >

“É com pesar que compartilho que meu doce, generoso, talentoso, engraçado, brilhante e lindo irmãozinho David H. K. Bell passará o dia de hoje na companhia do nosso Pai Celestial”, escreveu Jalene. Segundo ela, a família havia se reunido recentemente para assistir ao filme, que marcou a estreia de David no universo Disney.>