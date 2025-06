JUSTIÇA

Daniel Alves vence disputa judicial contra ex-esposa e recupera R$ 4 milhões na Espanha

Tribunal da Catalunha decidiu que o ex-jogador cumpriu acordo de pensão

Publicado em 17 de junho de 2025 às 07:29

O ex-jogador Daniel Alves conquistou uma vitória na Justiça espanhola contra a ex-esposa, Dinorah Santana, e vai reaver 628 mil euros, cerca de R$ 4 milhões, que estavam bloqueados. A informação foi divulgada na segunda-feira (17) pelo jornal Marca, da Espanha. >

Segundo a publicação, o Tribunal de Justiça da Catalunha concluiu que Alves cumpriu integralmente o acordo de pensão alimentícia firmado em 2012, relativo aos filhos Daniel Filho e Victória Alves, frutos do relacionamento com Dinorah. A Justiça também rejeitou as acusações da empresária, que afirmava que o ex-jogador havia deixado de pagar valores devidos desde 2011, quando o casal se separou.>

Com a decisão, Daniel Alves terá acesso imediato ao valor bloqueado e Dinorah foi condenada a arcar com todos os custos do processo. Ela também move uma ação contra o ex-marido no Brasil, mesmo após ter continuado como sua empresária por anos após o fim da relação.>