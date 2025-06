NOVELA DAS 9

Confira o resumo completo dos capítulos de 'Vale Tudo' entre 16 e 21 de junho

Maria de Fátima arma, Heleninha tem recaída e Laís se desespera com sumiço da filha

Heider Sacramento

Publicado em 16 de junho de 2025 às 21:33

Vale Tudo Crédito: Reprodução

Segunda-feira, 16 de junho

O clima esquenta entre Raquel e Heleninha. Estebán surpreende Celina com um convite para viajar à Espanha. Lucimar se arrepende de ter ficado com Vasco. Um médico alerta Renato sobre a necessidade de mudar seu estilo de vida. Após receber alta, Renato retoma sua rotina, enquanto Heleninha repreende Odete por ter invadido o consultório de Ana para questionar o tratamento. Vasco recebe ajuda de Consuêlo para reorganizar a vida. Afonso convida Maria de Fátima para ir à exposição de Celina, mas a jovem cria um climão com Solange, deixando Odete incomodada com o sucesso da cunhada.>

Terça-feira, 17 de junho

Odete provoca Celina, e Sardinha desconfia de uma possível aproximação entre Solange e Renato. Maria de Fátima revela a Raquel que está envolvida com Afonso. Laís se surpreende com a chegada de Marco Aurélio na pousada. César movimenta a conta bancária de Maria de Fátima sem autorização. Preocupada com a guarda de Sarita, Laís busca ajuda de Raquel. Renato anuncia que Solange assumirá a diretoria interina da Tomorrow. Marco Aurélio descobre que Maria de Fátima é filha de Raquel e a convida para ir a Paraty. Solange e Renato ficam juntos. Marco revela à jovem suas intenções.>

Elenco de "Vale Tudo" 1 de 14

Quarta-feira, 18 de junho

Maria de Fátima aceita ajudar Marco Aurélio, mas impõe que ele lhe fique devendo um favor. Eunice e Ivan se mostram contrários ao novo emprego de Bartolomeu. Raquel confronta César, acreditando que ele esteja perseguindo sua filha. Heleninha indica Renato para entrevistar Bartolomeu. Laís compartilha com Raquel o código do cofre da pousada, e Maria de Fátima o utiliza para conseguir documentos comprometedores. Dalva pede companhia a Poliana para um evento familiar.>

Quinta-feira, 19 de junho

Leila estranha a presença de Maria de Fátima no escritório de Marco Aurélio. Walter tenta disfarçar a tensão ao receber uma ligação misteriosa. Celina desabafa com Afonso sobre sua preocupação com Heleninha. Odete insinua que Celina não poderá viajar com Estebán. Dona Lu se desespera com o desaparecimento de Laís, que havia saído de barco. Marco Aurélio leva Sarita para o Rio de Janeiro e afirma a Leila que a menina não sairá mais de sua casa.>

Sexta-feira, 20 de junho

Marco Aurélio pede que Leila se mude para sua casa com Bruno. Odete envolve Maria de Fátima em seu plano para impedir a viagem de Celina. Ivan fica alarmado com a mudança repentina de Bruno. Laís exige a devolução de Sarita, mas não encontra os documentos da filha. Eugênio tenta convencer Celina a ir ao jantar de Estebán, mas ela se desespera ao ver Heleninha trancada no quarto, após uma recaída alcoólica. “Odete fica satisfeita ao perceber que seu plano deu certo”, descreve a cena.>

Sábado, 21 de junho