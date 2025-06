SPOILER

'Dona de Mim': Leo e Samuel conversam na cama e pinta um clima

Babá sairá correndo após se envergonhar com situação

Um clima romântico vai pintar entre Leona (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva) nos próximos capítulos de Dona de Mim. A situação vai rolar enquanto eles conversam no quarto do rapaz, mas logo o rapaz dá uma cortada na babá, já que ela está "namorando" o seu irmão e Davi (Rafael Vitti). Ao falar sobre o namoro de Leo, Samuel acaba entregando o sentimento que tem por ela.>

No momento, o casal estará sentado na cama e trocando olhares, até que o tímido corta o clima alegando que ela é namorada do playboy. É aí que finalmente Leo entende que o irmão de Davi está apaixonada por ela e, então, sai correndo, envergonhada com a a situação íntima. >