ALERTA SPOILER!

Alexandre Nero vaza cena inédita de 'Vale Tudo' e apaga vídeo após repercussão

Ator publicou imagens do casamento de Maria de Fátima e Afonso antes da exibição na TV

Um dos momentos mais aguardados do remake de Vale Tudo acabou sendo revelado antes da hora. Alexandre Nero, que interpreta Marco Aurélio na trama da TV Globo, publicou nos stories do Instagram um vídeo com cenas inéditas do casamento entre Maria de Fátima (Bella Campos) e Afonso Roitman (Humberto Carrão). A publicação, no entanto, foi apagada pouco tempo depois. >