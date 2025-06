NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Juliano mostra que não desistiu e jura se vingar de Beatriz

Capítulo desta terça (17) marca novos conflitos que movimentam os últimos dias da novela das seis

A reta final de Garota do Momento segue entregando fortes emoções aos fãs da trama escrita por Alessandra Poggi. No capítulo desta terça-feira (17), Bia continua colhendo as consequências de seus atos: após confessar o crime de troca dos colares e implorar perdão à irmã Beatriz, a jovem também se despede de Ronaldo, que parte após os recentes desdobramentos envolvendo o caso do roubo e o incêndio criminoso.>