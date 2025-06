FAMOSOS

Lucas Viana, campeão de 'A Fazenda', é detido em Dubai e desabafa: 'Filme de terror'

Campeão de "A Fazenda 11", o influenciador relatou momentos de medo e confusão após abordagem policial no exterior

Emocionado, ele afirmou estar abalado com o episódio. "Estou assustado, confuso, com medo e com o coração partido. Só quero uma coisa: orações. Só quero voltar pra casa", pediu aos seguidores.>

A viagem a Dubai começou no fim de maio, quando Lucas foi premiado na edição 2025 do Top of Mind – Dubai Edition. Ele foi reconhecido como Destaque Internacional na categoria Influencer Fitness. "Estar em Dubai e receber esse prêmio é um sonho realizado. É a prova de que lutar pelos nossos objetivos vale a pena", celebrou ele, antes do episódio.>