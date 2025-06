CRIME

Nego Di quebra silêncio sobre condenação por estelionato: 'Fui enganado'

Humorista foi condenado a 11 anos de prisão por esquema de venda de produtos não entregues

O comediante Nego Di quebrou o silêncio sobre a condenação a 11 anos e oito meses de prisão por estelionato ao lado do sócio Anderson Bonett. O ex-BBB disse que também foi vítima de Bonett, que chamou de “estelionatário profissional". >

"Eu também fui enganado", disse Nego Di em entrevista Domingo Espetacular, da Record, exibida neste domingo (15). Na entrevista, ele disse que não teve responsabilidade pelos produtos vendidos pela loja virtual “Tadizuera”, e não entregues. De acordo com o processo, aproximadamente 370 clientes foram lesados.>

"Eu tenho consciência de que, através de mim, um estelionatário acabou enganando pessoas. E eu gostaria de dizer que sinto a dor dessas pessoas porque eu vim do mesmo lugar dessas pessoas", disse Nego Di, ressaltando a sua origem social humilde.>

"Eu comecei a minha vida no fundo do poço. Sou filho único, de mãe solteira. Morei a vida inteira de aluguel, fui despejado várias vezes. Consegui ascender e, quando eu achei que estava no meu melhor momento, e realmente estava, a minha vida desabou”, desabafou sobre a prisão em julho de 2024. >