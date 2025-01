CELEBRIDADES

Nego Di pode ser preso novamente por violar liberdade provisória ao gravar conteúdo adulto

O influenciador tem participado com frequência de vídeos produzidos por sua esposa, Gabriela Sousa, e divulgados em plataformas +18

O influenciador Nego Di, preso em 2024 por estelionato e lavagem de dinheiro, pode voltar à prisão. De acordo com o jornal O Globo, o ex-BBB estaria descumprindo as condições estabelecidas para sua liberdade provisória, o que pode resultar em uma nova detenção.

Após deixar a prisão em novembro de 2024, Nego Di tem aparecido frequentemente em vídeos de sua esposa, Gabriela Sousa, que é criadora de conteúdo adulto. O influenciador, além de ser advertido pela Justiça do Rio Grande do Sul por promover festas nas redes sociais, também participa ativamente das gravações de vídeos adultos divulgados nas plataformas digitais de Gabriela. A influenciadora, que iniciou a produção de conteúdo logo após a prisão do marido, afirma que seu faturamento mensal com esse material chega a R$ 100 mil.

Gabriela Sousa, que é formada em Direito e possui 1,3 milhão de seguidores no Instagram, também está sendo investigada. Ela foi presa em flagrante no dia 12 de janeiro de 2024, em Florianópolis, durante uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que investigava os crimes de Nego Di. Durante a operação, Gabriela foi encontrada com uma arma de uso restrito das Forças Armadas, sem registro adequado.