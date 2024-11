+18

Após prisão, esposa de Nego Di anuncia estreia em plataforma de conteúdo adulto

Em julho deste ano, Gabriela foi presa em flagrante por posse de arma sem registro

“Aqui que pediram um exclusivo para os fãs? Nossa visita íntima já está agendada”, disse a influenciadora, que possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Nas imagens, Gabriela aparece em uma praia, vestida de biquíni branco e realizando poses sensuais. Ela foi liberada do cárcere após pagar uma fiança de R$ 14 mil, enquanto Nego Di continua preso no Rio Grande do Sul.