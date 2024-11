VULNERÁVEIS

Homem é preso por suspeita de estupro contra sobrinhos de 7 e 11 anos

O homem de 42 anos mostrava os órgãos genitais para os sobrinhos e andava pelado pela casa

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (6) por suspeita de estupro de vulnerável em Bom Jesus da Lapa, na região do Vale do São Francisco. Os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva por um suposto abuso contra os sobrinhos de 7 e 11 anos do suspeito de 42 anos.

De acordo com a TV Oeste, o homem de 42 anos mostrava os órgãos genitais para os sobrinhos e andava pelado pela casa. A Polícia Civil informou que a captura do suspeito ocorreu no bairro de São Gotardo e, até o momento, ele permanece à disposição da Justiça, enquanto as vítimas vão passar por acompanhamento psicossocial. A corporação não divulgou mais informações em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca).