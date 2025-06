ESTÉTICA

Viih Tube passa por cinco cirurgias plásticas: 'Mudei o DNA'

Ex-BBB decidiu fazer diversos procedimentos estéticos após a segunda gravidez

Viih Tube pegou todos de surpresa neste domingo (15) ao revelar que fez cinco procedimento estéticos há uma semana. Ela explicou que ficou longe das redes para se recuperar e agora pôde voltar para contar os detalhes aos seguidores. Após a segunda gravidez e uma perda de peso significativa, a ex-BBB resolveu aproveitar para mudar tudo o que a incomodava no corpo. >

Viih explicou ainda que aproveitou para diminuir a aréola do peito, que era o mais a incomodava. "Eram duas calabresas", brincou. Em relação ao silicone, ela detalhou que mudou a antiga prótese de 350 ml por uma de 250 ml.>

Através dos Stories, a loira contou que estava com medo de passar por uma cirurgia tão extensa, mas adorou o resultado. "Conclusão, mudei o DNA. Estou muito feliz com a cirurgia. Achei que não teria coragem de fazer, tava cagada de medo, mas estou muito feliz", garantiu sobre as cirurgias extensas. >