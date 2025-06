RECÉM NASCIDA

Mãe de Ludmilla mostra rostinho da neta e celebra mêsversário: 'Presente precioso'

Filha de Lud e Brunna, Zuri completou 1 mês de vida

Mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira surpreendeu os seguidores ao mostrar o rostinho de Zuri — filha de Lud e de Brunna Gonçalves — para o mundo. Silvana compartilhou uma série de fotos ao lado da pequena que completou 1 mês de vida neste sábado (14). A bebê nasceu em Miami, nos Estados Unidos e su as mães mostrado sua feição fofa pela primeira vez no início deste mês. >

Nas imagens inéditas, a vó de Zuri aparece com a menina no colo emocionada e celebra o dia especial. "Hoje faz um mês que Deus nos abençoou com sua chegada, Zuzu!! Você é o presente mais precioso dessa vida e vovó te ama muito! Que Deus em sua infinita bondade lhe cuide e lhe guarde de toda a maldade desse mundo!!”, escreveu com carinho.>

Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciaram o nascimento da filha Zuri no dia 14 de maio. A novidade foi partilhada no Instagram com uma declaração emocionante do casal. A menina é a primeira filha do casamento. >