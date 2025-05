NUMABABY

Luxo à beira-mar: conheça a maternidade nos EUA onde nasceu a filha de Ludmilla e Brunna

Zuri, primeira filha do casal, nasceu em hospital de alto padrão em Miami,

Heider Sacramento

Publicado em 15 de maio de 2025 às 18:38

Zuri, filha de Ludmilla e Brunna nasceu em Miami nos EUA Crédito: Reproduçãoi/Instagram

Ludmilla e Brunna Gonçalves deram as boas-vindas à filha Zuri nesta quarta-feira (14), nos Estados Unidos. A menina nasceu em Miami, no HCA Florida Mercy Hospital, maternidade conhecida entre celebridades por oferecer estrutura de luxo, quartos com vista para o mar e a possibilidade de cidadania americana automática para os recém-nascidos. >

O centro médico se tornou referência para artistas brasileiros que desejam unir conforto, privacidade e benefícios legais ao momento do parto. Além do casal, outras famosas como Claudia Leitte, Karina Bacchi, Dani Bolina, Andressa Ferreira e Camila Ângelo, esposa do jogador Hulk, também optaram pela unidade hospitalar na hora de dar à luz.>

Hospital HCA Florida Mercy, local onde Brunna Gonçalves teve sua filha, Zuri Crédito: Divulgação

Para tornar a experiência o mais tranquila possível, muitas mães brasileiras contratam assessorias especializadas, que cuidam de todo o planejamento da gestação internacional, do acompanhamento pré-natal ao trâmite de documentação da criança nos Estados Unidos.>

Hospital HCA Florida Mercy, local onde Brunna Gonçalves teve sua filha, Zuri. Crédito: Divulgação

De acordo com reportagem do jornal Extra, o custo de um parto no hospital escolhido por Ludmilla e Brunna varia entre US$ 13 mil e US$ 15 mil (equivalente a R$ 73 mil a R$ 84 mil), a depender do procedimento. O valor inclui acomodação em quartos privativos com estrutura para visitas e uma paisagem de tirar o fôlego de frente para o mar.>

Zuri nasceu pouco mais de seis meses após o anúncio da gestação, feito em novembro de 2024 durante o show de estreia da nova turnê Numanice #3, em São Paulo. Na época, o casal emocionou o público ao compartilhar a notícia em pleno palco.>