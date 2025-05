CLIMÃO

Após Marquezine, João Guilherme também curte postagens criticando a cunhada Virginia Fonseca

Mais cedo, a atriz, que já foi namorada do rapaz, também curtiu postagens do mesmo tipo

O ator e cantor João Guilherme, filho do sertanejo Leonardo, curtiu uma publicação que critica a influenciadora Virginia Fonseca, que é casada com seu irmão, Zé Felipe, após o depoimento dela na CPI das Apostas Esportivas (Bets), no Senado Federal.>