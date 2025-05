AO VIVO

Repórter se desespera com escorpiões no ‘Encontro’ e reação de Patrícia Poeta viraliza

Ju Massaoka demonstrou nervosismo com caixa de escorpiões durante reportagem

Um momento de tensão ao vivo chamou a atenção dos telespectadores do programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo, nesta quinta-feira (15). Durante uma reportagem sobre infestação de escorpiões em São Paulo, a repórter Juliane Massaoka passou por um verdadeiro sufoco ao lado de uma caixa repleta de aracnídeos vivos. >

A matéria abordava o aumento dos casos de aparecimento de escorpiões no bairro de Perdizes, na zona oeste da capital paulista, e contou com a presença do biólogo Gladston Costa, coordenador do Programa de Controle de Escorpiões de São Paulo. Para ilustrar os riscos, ele levou uma caixa com escorpiões vivos ao estúdio.>