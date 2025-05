FAMOSOS

Zuri: saiba o significado ancestral do nome da filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves

Primeira filha do casal nasceu em Miami e teve o nome revelado com emoção durante o BBB

A família cresceu! Ludmilla e Brunna Gonçalves celebraram, nesta quarta-feira (14), o nascimento da primeira filha do casal: Zuri . A pequena veio ao mundo em Miami, nos Estados Unidos, onde as duas se estabeleceram há cerca de um ano para acompanhar a gestação.>

Além da alegria pela chegada do bebê, um detalhe especial chamou a atenção dos fãs: o nome escolhido pelas mamães. Zuri, que pode soar incomum para alguns, carrega um significado ancestral e profundo. De origem africana, mais especificamente do idioma suaíli, falado em diversos países do leste da África, o nome significa "bela" ou "bonita".>