PERIGO

Juju Salimeni tem grave reação alérgica: 'Toda empipocada'

Musa fitness mostrou corpo completamente manchado

“Gente, eu não sei o que aconteceu que ontem surgiu uma alergia em mim que estou tendo que andar toda tampada. Estou todinha empipocada, daqui até aqui”, disse ela, mostrando a região do peitoral, barriga e braços. “Hoje, eu só usei roupa fechada”, completou durante uma pausa no treino na academia.>

Juju também contou que conversou com sua personal trainer, Grace Fiod, e suspeita que a reação possa estar ligada a frutos do mar. “Eu estava falando com a Grace, ela falou que acha que foram os frutos do mar que eu comi no fim de semana. Só que aí eu já estava com problema que eu tinha ficado meio ruim da barriga na outra semana. Meu intestino não está lá essas coisas. É alguma reação, vou ter que ficar andando assim até quando”, disse.>