SOLTEIRA

Após 'treta teen', Duda Guerra desembarca em Salvador para curtir festa com celebridades

A influenciadora está solteira após terminar o namoro com Benício Huck

Duda contou a novidade nas suas redes sociais. Solteira, a adolescente de 16 anos marcará presença em uma festa exclusiva para convidados, que reunirá celebridades, na companhia da mãe. Essa é a segunda festa que a menina vai desde que terminou com Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck. Antes, Duda curtiu o aniversário de Thais Vasconcelos, esposa do cantor Ferrugem. Antonela Braga, com quem Duda tretou, também estava no evento.>