Entenda como Benício Huck virou pivô de treta teen entre Duda Guerra e Antonela Braga

Influenciadoras se desentenderam durante viagem a Gramado

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de maio de 2025 às 09:49

Antonela Braga, Benício Huck e Duda Guerra Crédito: Reprodução/Instagram

Uma treta teen tomou conta das redes sociais - e teve Benício Huck, filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, como 'pivô'. A polêmica começou durante uma viagem de um grupo de influenciadores adolescentes, com milhões de seguidores, para Gramado, no Rio Grande do Sul. No centro da confusão, estão Duda Guerra (512 mil seguidores), namorada de Benício, e Antonela Braga (1,8 milhão de seguidores).>

Tudo começou quando os seguidores perceberam que Antonela estava aparecendo sozinha nos vídeos durante a viagem. Logo vieram rumores que a jovem estaria sendo excluída pelo restante do grupo. Após muitas indiretas, a influenciadora se posicionou e disse que Duda não gostou do fato de ela ter pedido para seguir o filho de Luciano Huck e Angélica no Instagram.>

"Aconteceu uma situação que me deixou muito chateada, que a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo e brigar comigo", disse. "Ela gritando comigo, falou: 'Por que você tá seguindo o meu namorado? O motivo dela ter vindo brigar comigo, na frente de todo mundo, foi eu seguir o namorado dela. E, gente, o namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida, eu trabalho com a internet e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas também do meio", completou Antonela.>

A jovem negou ter interesse em Benício, e disse que Duda estaria querendo aproveitar da situação. "Isso não significa que eu tava dando em cima dele, mas ela claramente quis tirar proveito da situação, e é nítido, para se aproximar das outras pessoas que na cabeça dela dariam mais engajamento para ela".>

A influenciadora também falou que pediu desculpas à nora de Angélica. "Eu tava com medo dela, porque ela tava sendo super grosseira comigo, tavam todos ali contra mim, e não tinha o que eu fizesse, eu virei para ela e falei 'Duda, me desculpa'. Ela virou, olhou pra cima e falou: 'melhore'".>

Duda também se pronunciou sobre o episódio. Ela falou que Benício é uma pessoa reservada e que, por isso, não haveria sentido em segui-lo. Também afirmou que Antonela quis acompanhar o filho de Luciano Huck usando uma conta secundária, popularmente chamada de "dix", para postar coisas mais íntimas. Ainda disse que o próprio namorado achou estranho o pedido para segui-lo.>

"Eles não são amigos, eles não são do mesmo ciclo de pessoas, eles não convivem, eles nunca nem se viram [...] Não é como se ela estivesse pedindo pra seguir o Cauã Reymond, porque o Insta do Cauã Reymond é aberto a qualquer pessoa seguir. Se eu quiser seguir, se ela quiser seguir, qualquer pessoa pode. O do meu namorado, não", disse Duda, que também negou coagir Antonela.>

"Eu não levantei o tom de voz para ela. Eu não xinguei ela de nada e não falei nada assim agressivo. Eu só, literalmente, fui tirar a satisfação da situação que tinha acontecido. E ela só olhou na minha cara e falou: 'Estou errada, me desculpa'. E eu falei: 'Melhore'".>