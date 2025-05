NO INSTAGRAM

O que é perfil dix? Entenda o que provocou treta entre Duda Guerra, namorada de Benício Huck, e Antonela Braga

Termo popular entre os jovens virou peça central da briga entre as influenciadoras

Uma treta envolvendo influenciadores adolescentes, com milhões de seguidores, tomou conta das redes sociais. A briga, que começou após uma viagem para Gramado, no Rio Grande do Sul, foi protagonizada por Duda Guerra, namorada de Benício Huck, e Antonela Braga . E envolveu um termo que deixou muita gente confusa: perfil dix. Mas, afinal, o que é isso?>

O nome foi usado por Duda, que acusou Antonela de tentar seguir o filho de Angélica e Luciano Huck usando o tal perfil dix. A explicação é simples: ele é uma conta alternativa e privada do Instagram, que virou muito popular entre os jovens. A ideia é que, nesse perfil, o usuário compartilhe postagens só com os amigos mais íntimos . >

Em geral, as postagens e Stories retratam um conteúdo com selfies divertidas, ‘perrengues’, desabafos, comentários, experiências mais pessoais que os usuários preferem não expor abertamente. >

Na treta teen, Antonela disse que Duda não gostou do fato de ela ter pedido para seguir Benício Huck no Instagram. "Ela gritando comigo, falou: 'Por que você tá seguindo o meu namorado? O motivo dela ter vindo brigar comigo, na frente de todo mundo, foi eu seguir o namorado dela. E, gente, o namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida, eu trabalho com a internet e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas também do meio", falou.>