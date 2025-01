REDES SOCIAIS

Seu filho pode ter um 'dix' e você nem faz ideia: saiba como identificar o perfil secreto

O que é o perfil privado que os adolescentes estão criando no Instagram para postar coisas que os pais não sabem

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 12 de janeiro de 2025 às 21:00

Termo surgiu quando o Instagram passou a liberar o acesso a mais de uma conta por login Crédito: Shutterstock

Um perfil secundário, privado, extraoficial e longe do alcance e da vigilância dos pais, para compartilhar postagens só com os amigos mais íntimos. Sim, seu filho pode ter um perfil dix no Instagram e você nem imagina. Em meio ao debate sobre a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas e deve ser sancionada pelo presidente Lula nesta segunda-feira (13), por que o perfil secreto tem se tornado tão popular entre os adolescentes?

Quem responde a essa pergunta é a diretora da SaferNet, Juliana Cunha: “O dix é uma conta fechada, uma versão lado B de um perfil de Instagram feita por adolescentes que querem compartilhar experiências longe da supervisão dos pais e apenas para pessoas muito próximas. São muitas as motivações que tornaram o dix popular, especialmente entre os jovens. Eu destacaria a pressão de ter perfis ‘bombados’ com muitos seguidores, com imagens muito editadas, quase perfeitas”, comenta a diretora da ONG, que é referência na promoção dos direitos humanos na internet.

O termo surgiu em 2016, quando o Instagram passou a liberar o acesso a mais de uma conta por login através do mesmo aplicativo, porém, a origem do significado do termo é desconhecida. “Outra motivação está na necessidade de ter mais controle sobre o tipo de exposição que você compartilha e na questão da privacidade. São perfis para poucas pessoas e imagens sem edição ou, como eles dizem, ‘mais zoadas’”, acrescenta.

Em geral, as postagens e stories retratam um conteúdo com selfies divertidas, ‘perrengues’, desabafos, comentários, experiências mais pessoais que os usuários preferem não expor abertamente. “Geralmente, esses perfis não trazem nada de muito prejudicial ou conteúdos tão problemáticos. Mas é claro que nesse universo também podem vir conteúdos que são mais preocupantes, de natureza mais sexual ou mesmo experiências que possam levantar algum tipo de julgamento, principalmente dos familiares”.

Muitas vezes, o dix é uma estratégia dos adolescentes que não querem que seus familiares tenham acesso à sua sexualidade, como ressalta Juliana: “ou seja, eles não querem que os pais saibam sobre a sua sexualidade por alguma razão. Portanto, essa é uma forma de conseguir ter experiências com seus pares longe do olhar das famílias”.

Com a contagem regressiva para o retorno das aulas e atividades escolares, é importante, sim, conscientizar sobre os riscos, especialmente os que envolvem exposição e privacidade. Segundo as diretrizes do Instagram, é preciso ter mais de 13 anos para criar um perfil na rede social.

“Para os pais preocupados, eu diria que isso não é motivo para pânico. É claro que é essencial que os pais estejam acompanhando o que seus filhos fazem na internet, mas muitas vezes o dix é só uma conta para fugir dessa pressão de ser perfeito e em compartilhar uma vida perfeita. O momento é de conversar e de ter mais diálogo sobre vida e saúde mental da internet”, aconselha a diretora da SaferNet, que esclarece ainda outras cinco dúvidas sobre o dix. Veja a seguir.

1. Como identificar um perfil dix?

Alguns desses perfis usam a palavra dix antes ou depois do arroba (@) da conta original oficial do Instagram, mas nem todos fazem isso. Portanto, não dá para saber quando se tem ou não.

2. Qual o risco do dix?

Como tudo o que você publica - seja em um perfil aberto ou privado - existe o risco de perder o controle sobre aquele conteúdo. Então, é conscientizar sobre esses riscos, especialmente sobre a importância de pensar e refletir antes de compartilhar algum conteúdo que possa vir prejudicar aquele jovem no futuro.

3. Quando ligar o alerta?

Geralmente, o dix não traz nada de muito prejudicial ou conteúdos problemáticos. São experiências que os jovens querem compartilhar com um círculo mais íntimo. É evidente, no entanto, que podem surgir situações mais preocupantes com conteúdos de natureza mais sexual ou mesmo experiências que possam levantar algum tipo de julgamento por parte dos pais.

4. Qual o caminho para a supervisão parental na internet?

A regra fundamental da supervisão parental na internet é a confiança. O diálogo, a abertura. Os pais precisam ter conversas francas e sem julgamentos. Os filhos nem sempre revelam o que fazem e consomem online por medo disso.

5. Meu filho deve saber que está sendo supervisionado?