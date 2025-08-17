Mega-Sena: apostadores da Bahia faturam R$ 80 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 17 de agosto de 2025 às 15:34
O concurso de nº 2902 do jogo lotérico Mega-Sena terminou com duas apostas baianas sorteadas. Os bilhetes possuíam cinco dos seis números sorteados na noite deste sábado (16). Somados, os valores chegam a R$ 80,2 mil, sendo R$ 40,1 mil de cada uma delas.
Uma das apostas de Salvador foi realizada na 'Loteria da Graça', na Avenida Euclydes da Cunha, no bairro da Graça. A segunda foi feita na 'Loteria Primavera', na Avenida Flamengo, no município de Itapetinga, no Sudoeste baiano. Os números sorteados foram: 08-21-22-42-45-48.
Já o prêmio principal, de R$ 54,8 milhões ficou acumulado. O próximo sorteio será realizado nesta terça-feira (19), com estimativa de prêmio de R$ 65 milhões.