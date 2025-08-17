SORTEIO DA LOTERIA

Mega-Sena: apostadores da Bahia faturam R$ 80 mil

Concurso nº 2902 foi sorteado neste sábado (16)

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 15:34

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O concurso de nº 2902 do jogo lotérico Mega-Sena terminou com duas apostas baianas sorteadas. Os bilhetes possuíam cinco dos seis números sorteados na noite deste sábado (16). Somados, os valores chegam a R$ 80,2 mil, sendo R$ 40,1 mil de cada uma delas.

Uma das apostas de Salvador foi realizada na 'Loteria da Graça', na Avenida Euclydes da Cunha, no bairro da Graça. A segunda foi feita na 'Loteria Primavera', na Avenida Flamengo, no município de Itapetinga, no Sudoeste baiano. Os números sorteados foram: 08-21-22-42-45-48.

