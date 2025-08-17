Acesse sua conta
Mega-Sena: apostadores da Bahia faturam R$ 80 mil

Concurso nº 2902 foi sorteado neste sábado (16)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 15:34

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O concurso de nº 2902 do jogo lotérico Mega-Sena terminou com duas apostas baianas sorteadas. Os bilhetes possuíam cinco dos seis números sorteados na noite deste sábado (16). Somados, os valores chegam a R$ 80,2 mil, sendo R$ 40,1 mil de cada uma delas.

Uma das apostas de Salvador foi realizada na 'Loteria da Graça', na Avenida Euclydes da Cunha, no bairro da Graça. A segunda foi feita na 'Loteria Primavera', na Avenida Flamengo, no município de Itapetinga, no Sudoeste baiano. Os números sorteados foram: 08-21-22-42-45-48.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
1 de 12
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil

Já o prêmio principal, de R$ 54,8 milhões ficou acumulado. O próximo sorteio será realizado nesta terça-feira (19), com estimativa de prêmio de R$ 65 milhões.

