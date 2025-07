TELEVISÃO

César conquista Odete e vive triângulo amoroso em 'Vale Tudo'

Personagem de Cauã Reymond vai sair da falência ao se envolver com vilã da novela das nove da Globo

Em "Vale Tudo", César (Cauã Reymond) vai sair do fundo do poço ao se envolver com Odete Roitman (Débora Bloch). Na novela das nove, o gigolô já se envolveu com várias mulheres ricas, mas nenhum dos relacionamentos foi sério, fora a sua relação fiel com Maria de Fátima (Bella Campos). Porém, desta vez, ele vai derreter o coração da vila rica e os dois se tornarão amantes. Essa reviravolta dará início a um triângulo amoroso na trama. >