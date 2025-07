NOVELA

Vale Tudo: Fátima transforma mansão em estúdio, causa confusão com vídeo íntimo e cai no choro

No capítulo 100, vilã inicia guerra doméstica por exposição

O capítulo 100 do remake de Vale Tudo vai marcar uma nova virada na trajetória de Maria de Fátima, vivida por Bella Campos. A personagem decide retomar a carreira como influenciadora digital e transforma a casa de Celina (Malu Galli), tia de seu marido, em um cenário de gravações, tudo sem pedir autorização. O resultado será uma briga com direito a lágrimas, chantagens e desconfianças.>

Com apoio de Renato (João Vicente de Castro), que assume a direção de sua nova campanha pessoal, Fátima grava vídeos em vários cômodos da mansão. “Dia de gravação é assim, a gente tem que jogar a energia lá em cima”, diz ela, animada. Em cenas que misturam ostentação e deboche, a jovem aparece caminhando pela sala, lendo livros e bebendo água, sempre como se fosse dona do imóvel.>

No vídeo, ela expõe a intimidade de família Roitman, afirma que está cuidando da imagem nas redes com seriedade e elogia os ambientes da casa. “Esse cenário é um luxo total”, comenta, destacando ainda a parceria com Renato: “Meu diretor já conhece bem esse espaço, o que ajuda a valorizar os melhores ângulos.”>