VOLTA POR CIMA!

Rica e com novo visual, Aldeíde investe em novinho e tem mudança radical na reta final de Vale Tudo

Saiba detalhes do rumo da história da monocromática da novela

Vale Tudo passa por um novo ciclo repleto de mudanças na vida dos personagens, de mortes até fama, além de ascensão social. Entre uma delas está a monocromática que caiu no gosto do público, Aldeíde Candeias (Karine Teles). >

A ex-funcionária da TCA, que ficará viúva de Laudelino (Herson Capri), voltará ao Brasil, mergulhar novamente no universo do trabalho e do escritório, mas o futuro ainda lhe reserva outras mudanças, que podem mudar totalmente o que era aguardado para a história da personagem.>

Ao retornar ao Brasil, com um look preto irretocável, Aldeíde também volta com visual repaginado e com a conta bancária recheada, após herdar a fortuna de Laudelino.>