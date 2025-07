NOVELA DAS 9

'Vale Tudo': Primeiro encontro entre Fátima e Raquel após rompimento movimenta capítulo desta quarta (16)

Em “Vale Tudo”, mãe e filha tentam se reaproximar após briga intensa; clima tenso marca reencontro

A tensão entre Heleninha (Paolla Oliveira), Ivan (Renato Góes) e Raquel (Tais Araújo) vai aumentar nos próximos capítulos de “Vale Tudo”. No capítulo desta quarta-feira (16), a artista ficará abalada ao perceber que o namorado está na companhia da rival e tomará uma atitude impulsiva. >

Logo após ver a localização de Ivan pelo celular, Heleninha decide ir atrás dele, temendo perdê-lo para Raquel. A desconfiança da filha de Odete (Deborah Bloch) cresce quando ela descobre que o namorado está jantando na casa do próprio pai, Bartolomeu (Flávio Bauraqui), ao lado de Raquel e Poliana, celebrando o sucesso da Paladar.>

Enquanto isso, Celina (Malu Galli) se sente cada vez mais culpada por manter sociedade com Raquel, mesmo sendo próxima de Heleninha. No outro núcleo, Aldeíde (Karine Teles) retorna ao Brasil, prometendo novos conflitos na trama, e Maria de Fátima (Bella Campos) tenta se reconciliar com a mãe, sem sucesso.>