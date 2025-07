NIOVELA DAS 9

Segredo de Odete Roitman vem à tona em ‘Vale Tudo’ com vingança de Leonardo e fotos chocantes

Personagem recebe caixa misteriosa com imagens do filho dado como morto e entra em desespero

A verdade sobre Leonardo começa a ameaçar o império de mentiras de Odete Roitman nos próximos capítulos de “Vale Tudo". A vilã vivida por Debora Bloch receberá uma caixa misteriosa com fotos e recortes de jornal que revelam que seu filho, dado como morto, está vivo, e pronto para se vingar. A sequência marca uma das maiores viradas da novela das nove e promete prender o público com a revelação do segredo mais sombrio da megera. >