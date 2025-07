NOVELA DAS 9

'Vale Tudo': Decisão de Afonso pega todos de surpresa e enfurece Odete no capítulo desta terça (15)

Bartolomeu assume cargo na Paladar e a morte de Laudelino surpreende personagens em mais um capítulo movimentado

No capítulo de " Vale Tudo " desta terça-feira (15), Afonso revela o desejo de voltar a morar no Brasil, o que deixa Odete fora de si. Enquanto isso, Raquel surpreende ao contratar Bartolomeu como assessor de imprensa da Paladar, irritando Heleninha, que questiona Ivan sobre a decisão. >

Maria de Fátima tenta manipular Afonso com o discurso de vítima, mas perde o controle ao descobrir que César está voltando ao Brasil. Do outro lado, Consuêlo desabafa com Aldeíde sobre o casamento, e Marco Aurélio entra em conflito com Leila sobre os rumos da clínica de estética.>